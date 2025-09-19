По информации Bastidores, Шахтер сделал улучшенное предложение за нападающего Гремио Габриэля Мека – 13 миллионов евро фиксированной суммы и еще 3 миллиона евро в виде бонусов.

Шахтер готов отдать бешеные деньги за таланта Гремио – им интересовался Челси

Несмотря на выгодные условия, сделка не состоится. Игрок дал четко понять, что хочет остаться в родном клубе и дебютировать в основной команде Гремио.

Интересно, что сам Гремио был готов продать перспективного таланта, однако решение футболиста стало определяющим в переговорах. Таким образом, Шахтер вынужден отказаться от идеи подписания еще одного бразильского вундеркинда.

Шахтер вышел в 1/8 Кубка, минимально одолев аматорское Полесье – Мейреллес впервые забил, Изаки отменили два гола