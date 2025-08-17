– Я очень счастлив этим новым путешествием здесь, в Украине. Бог меня очень благословляет, и я знаю, что фанаты Шахтера замечательные. Мы вместе на этом пути. Я очень рад подписать контракт с Шахтером.

Шахтер официально закрыл трансфер еще одного ценного новичка из Бразилии

– Как ты узнал о том, что тобой интересуется Шахтер и, собственно, какой была твоя реакция?

– Я был очень счастлив, когда увидел новости в интернете. Сразу сказал отцу: "Папа, хочу ехать". Бог благословил, открыл двери, и я здесь. Спасибо Богу.

– Расскажи о себе как об игроке: на какой позиции ты играешь и какие сильные качества у тебя?

– Я играю на позиции правого вингера, хорошо атакую пространство, хорошо завершаю и люблю вести мяч.

– Ты знаком с Невертоном еще со времен академии, когда вы играли вместе. Общались ли вы с ним до перехода в Шахтер?

– Да, Я с ним говорил. Очень хороший, спокойный парень. Говорил с Марлоном перед приездом. Защитник-монстр, имеет историю в Шахтере. Все бразильцы здесь творят историю. Я приехал дополнить команду.

– Кто из бразильских игроков, который когда-то играл в Шахтере, тебе импонировал?

– С кем много общаюсь – Маркиньос Сиприано в Сан-Паулу. Есть Фред, Дентиньо. Они для меня пример, и они бразильцы, и они мой ориентир.

– Какие цели и мечты у тебя вместе с Шахтером?

– Выиграть много титулов с Шахтером, быть хорошим человеком, стать лучшим. Болельщики команды, я с вами до конца. Обещаю всегда выкладываться на полную. Вперед, Шахтер, – сказал Феррейра в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Лукас Феррейра перешел в Шахтер из Сан-Паулу. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 10 миллионов евро с возможными двумя миллионами бонусов.

