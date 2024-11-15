Бразильский легионер Вереса заинтересовал клубы УПЛ – ровенчане имеют амбициозный план
15 ноября 08:00 - Читати українською
Бразильский нападающий Вереса Луан Кампос может перейти в другой клуб УПЛ.
Вингер Луан Кампос, выступающий за Верес на правах аренды, привлек внимание нескольких клубов УПЛ, сообщает телеграм-канал "Футбол с вертолета".
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По информации источника, этот интерес дает возможность Вересу реализовать амбициозный план – выкупить контракт бразильца у Америка Минейру, чтобы потом продать его с выгодой в Украине.
В текущем сезоне Кампос забил четыре гола и отдал один ассист в 14 матчах за Верес. Контракт футболиста с ровенчанами действует до 30 июня 2025 года.
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