Бразильский нападающий Вереса Луан Кампос может перейти в другой клуб УПЛ.

Вингер Луан Кампос, выступающий за Верес на правах аренды, привлек внимание нескольких клубов УПЛ, сообщает телеграм-канал "Футбол с вертолета".

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По информации источника, этот интерес дает возможность Вересу реализовать амбициозный план – выкупить контракт бразильца у Америка Минейру, чтобы потом продать его с выгодой в Украине.

В текущем сезоне Кампос забил четыре гола и отдал один ассист в 14 матчах за Верес. Контракт футболиста с ровенчанами действует до 30 июня 2025 года.

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