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Бразильский легионер СК Днепр-1 готов сыграть за сборную Украины

13:17 512 Читати українською
Бразильский легионер СК Днепр-1 готов сыграть за сборную Украины
Лукас Тейлор / Фото из открытых источников

Экс-защитник Львова Лукас Тейлор, накануне ставший игроком СК Днепр-1, не исключает возможности в будущем сыграть за "сине-желтых".

"Смотрел матч сборных Украины и Португалии (в квалификации Евро-2020 – прим.). Португальцы давили, но украинцы блестяще воспользовались своими шансами. Если мне не изменяет память, Украина выиграла 2:1.

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Хотел бы я сыграть за сборную Украины в будущем? Почему нет? Но я пока детально об этом не думал", – сказал Тейлор в интервью изданию Sportarena.

Отметим, Лукас Тейлор является воспитанником Палмейраса. Предыдущим клубом игрока был португальский Эшторил, за который он не сыграл ни одного матча в текущем сезоне. К слову, 24-летний бразилец уже выступал в УПЛ. В сезоне 2018/19 Лукас Тейлор защищал цвета Львова – в его активе 3 гола в 16 матчах.

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