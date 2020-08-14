Бразильский легионер Шахтера может присоединиться к сенсационному клубу Серии А

Известный скаут Алекс Великих рассказал о возможном переходе 20-летнего бразильца в Сассуоло, который с яркой игрой завоевал 8 место в прошлом чемпионате Италии.

Матвиенко стал конкурентом Миколенко за место в Наполи – экс-тренер Шахтера сравнил игроков

"Тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби – личный фанат защитника Шахтера Витао и хочет видеть его в своей команде. Сассуоло намерен сделать "горнякам" предложение в ближайшее время. Сассуоло вел Витао еще тогда, когда он играл у себя на родине в Бразилии, но Шахтер опередил итальянцев", – сказал Великих в комментарии FootBoom.

Добавим, что Шахтер год назад заплатил Палмейрасу за Витао 4 млн евро. Первый сезон бразильца в Украине пошел на адаптацию – всего 4 матча, никаких результативных действий.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: день другий – хороші тести на COVID-19 і виконання завдання-мінімум з Базелем