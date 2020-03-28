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Бразильский легионер призвал остановить чемпионат Беларуси – он напуган распространением пандемии

09:17 61 Читати українською
Бразильский легионер призвал остановить чемпионат Беларуси – он напуган распространением пандемии
Жоау Вильям / Рух Брест

Защитник брестского Руха Жоау Вильям признался, что надеется на решение белорусской футбольной власти остановить чемпионат.

"Я хотел бы, чтобы чемпионат был уже остановлен. Я чувствую себя немного напуганным. Во время игр я не волнуюсь, но как только звучит финальный свисток, я задаю себе вопрос: "не заразился я сегодня?"

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Мои родители и моя жена постоянно звонят мне и просят не выходить из отеля. Проблема в том, что здесь все очень тихо. Люди на улицах ведут себя так, будто ничего не происходит, в масках никто не ходит.

Мой агент сказал мне, что чемпионат могут остановить после второго тура. Надеюсь, здесь не очень опасно. Я волнуюсь, и моя семья тоже. Лучшая вещь для меня и для общего здоровья – остановка футбола", – цитирует Жоау Вильяма UOL.

Напомним, чемпионат Беларуси – единственный среди европейских турниров, который продолжается несмотря на пандемию COVID-19.

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