Бывший нападающий Ливерпуля и Барселоны Луис Суарес находится в статусе свободного агента и выбирает вариант для продолжения игровой карьеры. Как информирует UOL Esporte, на уругвайского футболиста с официальным предложением вышел бразильский Гремио.

Луис Суарес получил экзотическое предложение – президент подтвердил переговоры

Еще во время своей предвыборной кампании избранный президент клуба Альберто Герра заявил, что будет стремиться подписать Луиса Суареса. Заняв свой пост, Герра стремится воплотить обещания в реальность.

Чтобы платить Суаресу высокую зарплату Герра провёл переговоры с некоторыми спонсорами и партнёрами.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Суаресом также заинтересован мексиканский Крус Асуль.

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