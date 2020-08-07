Бразильский клуб расторг контракт с экс-игроком Динамо

Лига чемпионов — 00:19 2556
-
Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал
-
Манчестер Сити переиграл Реал и пробился в 1/4 ЛЧ – команда Зинченко очень близка и к полуфиналуУкраина — 7 авг 2575
-
Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна ЦыганковаУкраина — 7 авг 52271
-
Рух на последних секундах отобрал у Ингульца досрочную путевку в УПЛ, Волынь и Минай приблизились к элитеПервая лига — 7 авг 8310
-
США обвинили Коломойского в выводе денег из Приватбанка и их незаконной легализацииУкраина — 7 авг 1205