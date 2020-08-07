Бразильский клуб расторг контракт с экс-игроком Динамо

Андре стал свободным агентом, ведь Гремио разорвал контракт с нападающим, сообщает Globo Esporte.

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По информации источника, это решение было ожидаемым из-за поведения игрока. На своем официальном сайте бразильский клуб уже поблагодарил игрока за сотрудничество.

Добавим, что за Гремио Андре провел 74 матча и успел отметиться 11 раз. В свое время он успел поиграть за киевское Динамо – это было в сезоне 2012/13.

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