Оказывается, в Бразилии следят за украинским футболом не только из-за своих земляков.

Любительский клуб Колатина из футбольной лиги штата Эшпириту-Санту объявил о ряде трансферов. Новый сезон стартует уже 29 декабря.

Тайсон вернется в Металлист – бразилец будто бы подтвердил сенсационный трансфер

Одним из новичков стал украинец Никита Синицын. Отмечается, что трансфер был осуществлен в партнерстве с бизнесменом Даниэлем Пурсетом. 23-летний украинец ранее выступал за Днепр из Черкасс, а последним его клубом была Зоря-Академия из Белозорья.