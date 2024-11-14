Бразильский клуб готов продлить аренду легионера Шахтера несмотря на травму – хавбек не хочет возвращаться в Украину
Полузащитник Коринтианса Майкон, права на которого принадлежат Шахтеру, может остаться в нынешнем клубе.
Майкон может остаться в Коринтиансе еще на один сезон, сообщает Central do Timаo.
Судаков удивил выбором самого тяжелого матча в своей карьере: "Я просто не успевал принять мяч"
Арендное соглашение игрока с клубом завершается в январе 2025 года, однако Коринтианс планирует продолжить сотрудничество с футболистом, даже несмотря на то, что он сейчас восстанавливается после травмы. Известно, что игрок полностью восстановится от травмы только в феврале 2025 года.
Добавим, что контракт хавбека с Шахтером действует до 31 декабря 2025 года. Руководство дончан якобы уже сейчас настаивало на полноценном трансфере Майкона в Коринтианс, но было вынуждено соглашаться на очередную аренду, поскольку после полномасштабного вторжения России хавбек не хочет возвращаться в Украину.
На матчах Экстраклясы работает 16-летний украинец – спасся с Донбасса, болеет за Шахтер, фотографирует Дональда Туска