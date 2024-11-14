Полузащитник Коринтианса Майкон, права на которого принадлежат Шахтеру, может остаться в нынешнем клубе.

Майкон может остаться в Коринтиансе еще на один сезон, сообщает Central do Timаo.

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Арендное соглашение игрока с клубом завершается в январе 2025 года, однако Коринтианс планирует продолжить сотрудничество с футболистом, даже несмотря на то, что он сейчас восстанавливается после травмы. Известно, что игрок полностью восстановится от травмы только в феврале 2025 года.

Добавим, что контракт хавбека с Шахтером действует до 31 декабря 2025 года. Руководство дончан якобы уже сейчас настаивало на полноценном трансфере Майкона в Коринтианс, но было вынуждено соглашаться на очередную аренду, поскольку после полномасштабного вторжения России хавбек не хочет возвращаться в Украину.

Uma das pendências no elenco corinthiano para a temporada de 2025 é a situação do volante Maycon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com contrato válido apenas até dezembro.



O jogador está em recuperação de uma lesão sofrida em abril deste ano, durante a partida… pic.twitter.com/UqlLrcRZvg — Time do Povo (@povotime1910) November 14, 2024

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