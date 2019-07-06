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Бразильский хавбек Гимараес, которым интересуется Шахтер, отказался от щедрого предложения из Китая

11:49 100 Читати українською
Бразильский хавбек Гимараес, которым интересуется Шахтер, отказался от щедрого предложения из Китая
Бруно Гимараес / Lance

Полузащитник Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараес не захотел переходить в китайский Шанхай Шэньхуа.

Китайский Шанхай Шэньхуа был готов активировать клаусулу хавбека Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараеса и выкупить его за 40 млн евро, сообщает Globo Esporte.

Шахтер контактировал с Порту по трансферу нигерийского хавбека

Китайский клуб предлагал игроку невероятные условия, но тот четко дал понять, что хочет перейти в одну из европейских команд. Ранее сообщалось об интересе со стороны донецкого Шахтера.

Директор селекционного департамента "горняков" Жозе Боту в марте летал в Бразилию, чтобы посмотреть игрока.

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