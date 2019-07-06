Бразильский хавбек Гимараес, которым интересуется Шахтер, отказался от щедрого предложения из Китая

Полузащитник Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараес не захотел переходить в китайский Шанхай Шэньхуа.

Китайский Шанхай Шэньхуа был готов активировать клаусулу хавбека Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараеса и выкупить его за 40 млн евро, сообщает Globo Esporte.

Шахтер контактировал с Порту по трансферу нигерийского хавбека

Китайский клуб предлагал игроку невероятные условия, но тот четко дал понять, что хочет перейти в одну из европейских команд. Ранее сообщалось об интересе со стороны донецкого Шахтера.

Директор селекционного департамента "горняков" Жозе Боту в марте летал в Бразилию, чтобы посмотреть игрока.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати