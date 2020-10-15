Вратарь Коритибы Уилсон стал автором самого яркого эпизода поединка против Палмейраса.

В рамках 16-го тура бразильскоuj первенства Коритиба на выезде неожиданно обыграла Палмейрас (3:1).

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На 77-й минуте встречи случился курьезный момент с участием нападающего гостей Луиса Адриано. Бывший форвард Шахтера решил запрессинговать голкипера соперника Уилсонf, но вратарь не стушевался и рабоною вынес мяч.

Напомним, Луис покинул Шахтер в 2015-м, после чего успел поиграть за Милан и Спартак.

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