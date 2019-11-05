Бразильский голкипер едва не переломал ноги сопернику и эмоционально оспаривал свое удаление

Брутальный эпизод случился в 30-м туре чемпионата Бразилии.

Во время поединка Гремио – Интернасьйонал (2:0) арбитр удалил голкипера гостей Марсело Ломбу.

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В одном из эпизодов 32-летний вратарь гостей в прыжке двумя ногами влетел в игрока Гремио. К счастью, соперник остался жив и сильно не пострадал. Арбитр без раздумий показал Марсело красную карточку, хотя голкипер наивно пытался убедить рефери в своей невиновности.

Теперь представители бразильского чемпионата будут рассматривать возможность дополнительной дисквалификации для Ломбы за опасную игру.