Бразильский голкипер едва не переломал ноги сопернику и эмоционально оспаривал свое удаление

Брутальный эпизод случился в 30-м туре чемпионата Бразилии.
Во время поединка Гремио – Интернасьйонал (2:0) арбитр удалил голкипера гостей Марсело Ломбу.
Сон нанес ужасную травму Андре Гомешу и расплакался, увидев искривленную ногу соперника – жуткие кадры
В одном из эпизодов 32-летний вратарь гостей в прыжке двумя ногами влетел в игрока Гремио. К счастью, соперник остался жив и сильно не пострадал. Арбитр без раздумий показал Марсело красную карточку, хотя голкипер наивно пытался убедить рефери в своей невиновности.
Теперь представители бразильского чемпионата будут рассматривать возможность дополнительной дисквалификации для Ломбы за опасную игру.