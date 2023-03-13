Бразильский форвард забил шедевр, лежа на газоне: видео гениального решения
Первый полуфинальный матч Лиги Сеаренсе между клубами Игуату и Сеара подарил шедевр.
Дуэль прошла накануне. Все началось с гола Гильерме Кастильо, открывшего счет уже на 7 минуте. Игуату удалось отыграться еще до перерыва.
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Посодействовало этому неожиданное решение Леонардо Перейры Дос Реиса. 23-летний центрфорвард упал в штрафной после борьбы с соперником, но не растерялся, когда мяч оказался в его ногах. Он продемонстрировал чудеса техники и отличился!
Больше голов коллективы не забивали. Ответный матч, который определит обладателя путевки в финал, состоится 18 марта в 21:00.
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