Сокрушительное поражение Германии от Испании (0:6) стало очень приятной новостью в Бразилии.

Тамошнее издание Esporte Interativo вело онлай-трансляцию поединка в своих соцсетях и вовсе не чуралось злорадства, реагируя на голы испанской команды.

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Очевидно, в Бразилии до сих пор не забыли и не простили немцам сокрушительное поражение своей команды со счетом 1:7 в полуфинале домашнего ЧМ-2014.

Напомним, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии безвольно уступила Испании, пропустив в свои ворота шесть "сухих" мячей. Эта победа позволила команде Луиса Энрике выиграть свою группу и выйти в плей-офф.

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