Шахтер с потрясающим счетом 6:0 разбил Ильвес в первом матче квалификации Лиги Европы. Героями встречи стала бразильская группа легионеров, которые забили все шесть мячей – и пятеро из них были разными игроками.

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В ворота финского клуба отличились Алиссон (дважды), Кауан Элиас, Кевин, Педринью и Невертон.

Такой результат стал уникальным: впервые в еврокубковой истории донецкой команды пятеро разных бразильцев забили в рамках одного матча, сообщает Sport.ua. До этого больше всего таких случаев – три разных бразильца с голами в одной игре – случалось шесть раз.

К слову, ответный матч Ильвес – Шахтер состоится 17 июля в Тампере.

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