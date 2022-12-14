Грубое обращение с животными может доставить еще больше проблем бразильскому футболу.

Зоозащитники подготовили иск по мотивам инцидента на пресс-конференции сборной Бразилии во время ЧМ-2022, сообщает El Grafico.

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Пока вингер "селесао" Винисиус Жуниор отвечал на вопросы журналистов, на стол взобралась кошка. Пресс-атташе команды Винисиус Родригес бесцеремонно схватил животное за шкирку и бросил на пол. Такие действия изрядно разгневали Национальный форум защиты животных. Его представители требуют оштрафовать бразильскую федерацию на миллион реалов (около 190 тысяч долларов) и провести специальные курсы по воспитанию для своего персонала.

Жесткое изгнание кошки оказалось для сборной Бразилии еще и нефартовым. Неймар и компания проиграли серию пенальти хорватам, вылетев на стадии 1/4 финала ЧМ.

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