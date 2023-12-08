В четверг, 7 декабря, суд Рио-де-Жанейро постановил отстранить президента CBF Эднальдо Родригеса от занимаемой должности и обязал Бразильскую конфедерацию футбола назначить новые выборы главы в течение 30 дней. Об этом информирует CNN Brasil.

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Помимо этого, суд назначил Хосе Пердиса временным исполняющим обязанности президента CBF на этот период. Сообщается, что Родригес не смирился с таким положением дел и намерен подать апелляцию в Высший суд в городе Бразилиа.

Сложившаяся ситуация стала итогом спора, который начался в 2018 году, когда прокуратура Рио-де-Жанейро подала иск против CBF. В иске ставится под сомнение соответствие устава организации Закону Пеле, который требует баланса сил между федерациями штатов и футбольными клубами. Ситуация усложнилась, когда Рожерио Кабокло, тогдашний президент CBF, был отстранен от должности после обвинений в сексуальных домогательствах. Эднальдо Родригес, в то время вице-президент, временно занял пост, а после того, как избрание Кабокло было аннулировано, в конечном итоге занял его кресло.

Согласно Football España, именно Родригес был движущей силой заинтересованности Федерации в назначении Карло Анчелотти следующим тренером сборной Бразилии.

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