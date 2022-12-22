Сборные завершили выступления в 2022 году. Точкой стал финал чемпионата мира между Аргентиной и Францией, в котором сильнее были первые (3:3, по пенальти 4:2). Однако победа не позволила Месси и Ко выйти на первое место в рейтинге ФИФА, которое оккупировала Бразилия.

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Если бы аргентинцы или французы победили в основное время, то обошли "селесао", ведь получили бы 30 очков. Из-за победы в серии пенальти "альбиселесте" набрали всего 15 пунктов.

Франция стала третьей сильнейшей сборной, Бельгия опустилась со второго на четвертое место. Хорватия и Марокко – участники матча за "бронзу" Мундиаля – тоже поднялись на 7 и 11 позиции соответственно. Десятка лучших сборных мира сейчас выглядит так:

Украина же, имея в активе 1536,99 балла, хоть и не играла, но сумела подняться на одну строчку и теперь занимает 26 место. Помогли в этом, в частности, неудачи Уэльса и Сербии на катарском чемпионате мира. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 14-я.

Визави "сине-желтых" в отборе на Евро-2024 не продемонстрировали значительных успехов: Англия осталась пятой, Италия стала восьмой (-2 позиции), Северная Македония – 65-я (0), а Мальта – 167-я (+1).