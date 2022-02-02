Чемпионат мира-2022, КОНМЕБОЛ, квалификация. 16 тур

Бразилия – Парагвай – 4:0

Голы: Рафинья, 28, Коутиньо, 62, Антони, 86, Родриго, 88

До перерыва пентакампеоны лишь однажды поразили ворота парагвайцев – еще один гол был отменен после просмотра видеоповтора. А вот во втором тайме "селесао" не оставили сопернику никаких шансов. Гости получили еще три мяча – Коутиньо с Антони отличились дальними выстрелами, а Родриго завершил классную комбинацию ударом в пустые ворота.

Бразилия и Аргентина синхронно выиграли, Уругвай спасает ситуацию, гол экс-форварда Шахтера в перестрелке: отбор ЧМ-2022

Бразилия, уже вышедшая на ЧМ-2022, обновила свой же рекорд квалификации, который держался с 1993 года. Подопечные Тите официально оформили самую продолжительную в истории Южной Америки беспроигрышную серию в отборе на Мундиаль, сообщает Mister Chip.

Бразилия не проигрывает уже 32 матча квалификации на чемпионат мира, а в текущем отборе возглавляет турнирную таблицу. Аргентина отстает от "селесао" на 4 пункта.

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