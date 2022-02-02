Бразилия установила рекорд квалификации на чемпионаты мира – видеообзор разгромной победы над Парагваем
Сборная Бразилии спокойно разбила Парагвай (4:0) в отборе на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча.
Чемпионат мира-2022, КОНМЕБОЛ, квалификация. 16 тур
Бразилия – Парагвай – 4:0
Голы: Рафинья, 28, Коутиньо, 62, Антони, 86, Родриго, 88
До перерыва пентакампеоны лишь однажды поразили ворота парагвайцев – еще один гол был отменен после просмотра видеоповтора. А вот во втором тайме "селесао" не оставили сопернику никаких шансов. Гости получили еще три мяча – Коутиньо с Антони отличились дальними выстрелами, а Родриго завершил классную комбинацию ударом в пустые ворота.
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Бразилия, уже вышедшая на ЧМ-2022, обновила свой же рекорд квалификации, который держался с 1993 года. Подопечные Тите официально оформили самую продолжительную в истории Южной Америки беспроигрышную серию в отборе на Мундиаль, сообщает Mister Chip.
Бразилия не проигрывает уже 32 матча квалификации на чемпионат мира, а в текущем отборе возглавляет турнирную таблицу. Аргентина отстает от "селесао" на 4 пункта.
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