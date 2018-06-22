Бразилия – Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

В матче 1 тура группы Е чемпионата мира 2018 сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью 1:1. Голы забивали Филиппе Коутиньо и Стеван Цубер.
Бразилия – Швейцария: видео шикарного гола Коутиньо и ответ Цубера
Тайсон и Фернандиньо начинают игру со скамейки запасных. Матч Бразилия – Швейцария стартует в 21:00.
Бразилия сыграла вничью против Швейцарии
Бразилия: Алиссон, Марсело, Миранда, Тьяго Силва, Данило, Паулинью, Каземиро, Неймар, Коутинью, Виллиан, Жезус
Швейцарія: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Лихштайнер, Джака, Бехрами, Цубер, Джемаили, Шакири, Сеферович
Бразилия – Швейцария: онлайн-трансляция матча
Бразилия – Швейцария: стартовые составы
Бразилия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018