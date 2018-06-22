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Бразилия – Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

17 июня 23:12 2609 Читати українською
Бразилия – Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Бразилия – Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

В матче 1 тура группы Е чемпионата мира 2018 сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью 1:1. Голы забивали Филиппе Коутиньо и Стеван Цубер.

Бразилия – Швейцария: видео шикарного гола Коутиньо и ответ Цубера

Тайсон и Фернандиньо начинают игру со скамейки запасных. Матч Бразилия – Швейцария стартует в 21:00.

Бразилия сыграла вничью против Швейцарии

Бразилия: Алиссон, Марсело, Миранда, Тьяго Силва, Данило, Паулинью, Каземиро, Неймар, Коутинью, Виллиан, Жезус

Швейцарія: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Лихштайнер, Джака, Бехрами, Цубер, Джемаили, Шакири, Сеферович

Бразилия – Швейцария: онлайн-трансляция матча

Бразилия – Швейцария: стартовые составы

Бразилия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018

ЧМ-2018 1 тур

Бразилия - Швейцария: Воскресенье 17 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 1
Швейцария
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