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Бразилия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018

16 июня 15:15 628 Читати українською
Бразилия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018
Бразилия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018

Бразилия и Швейцария встретятся в 1 туре группы Е чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бразилия – Швейцария состоится на Ростов Арене 17 июня в 21:00 в рамках группы Е. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Превью ЧМ-2018, группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия – все, что нужно знать

Авторитетная британская контора William Hill явным фаворитом поединка считает Бразилию. Коэффициент на победу селесао составляет 1,40. Потенциальная победа Швейцарии оценивается баллом 7,50, а ничья – 4,50.

Другая букмекерская контора – Bwin тоже называет бразильцев фаворитами противостояния. Коэффициент на их победу равен 1,40. На триумф Швейцарии коэффициент 8,50. Вероятность ничьей оценивают баллом 4,60.

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Сборная Бразилии вышла на чемпионат мира-2018 благодаря победе в группе Южной Америки, одержав за 18 игр 41 очко.

Что касается Швейцарии, то команда получила путевку на чемпионат мира благодаря победе над Северной Ирландией в плей-офф.

Бразилия и Швейцария встречались на чемпионате мира 1950 года, матч закончился со счетом 2:2. Также команды сыграли 2 товарищеских поединка. В 2006 победу праздновала Бразилия, а в 2013 году Швейцария минимально победила оппонента.

ЧМ-2018 1 тур

Бразилия - Швейцария: Воскресенье 17 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 1
Швейцария
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