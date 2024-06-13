Бразилия разошлась миром с США перед Копа Америка – звезда Милана забил красоту со штрафного
Сборные Бразилии и США провели спарринг перед стартом Копа Америка-2024. Читайте обзор поединка на "Футбол 24".
Товарищеские матчи.
США – Бразилия – 1:1
Голы: Пулишич, 26 – Родриго, 17
Эквадор – Боливия – 3:1
Голы: Эннер Валенсия, 18, Ебоа, 25, Хорди Кайседо, 70, (пен.) – Мигелито, 88
США могли повести в счете уже на 5-й минуте, но удар Юнуса Мусы попал в перекладину и вылетел в поле. Бразилия ответила довольно простеньким выстрелом Родриго. А вот на 17-й минуте вингер Реала забил – его классной передачей нашел Рафинья. Родриго мог и дубль оформить, но оказался в неудобной ситуации, когда обыграл голкипера.
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А США отыгрались на 26-й минуте. Пулишич взялся пробивать штрафной с 17-ти метров и пробил низом во вратарский угол, застав Алиссона врасплох – 1:1! Во втором тайме Родриго попытался забить через себя, но не попал. Эндрик после выхода на замену не смог реализовать свой почти выход один на один, а Пулишич ответил ударом метров с 10-ти – Алиссон удачно сыграл. В итоге, команды разошлись миром.
А в другом товарищеском поединке Эквадор уверенно победил Боливию. Еще в первом тайме Эннер Валенсия и Джон Ебоа оформили комфортное преимущество, а после перерыва Хорди Кайседо с пенальти сделал счет разгромным. Мигелито под занавес встречи отыграл один мяч.
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