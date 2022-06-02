Бразилия в товарищеском матче разгромила корейцев со счетом 5:1. Смотрите видео голов и обзор матча.

Товарищеский матч

Южная Корея – Бразилия – 1:5

Голы: Хван, 31 – Ришарисон, 7, Неймар, 42, 57, Коутиньо, 80, Жезус, 90+3

Бразильцы приехали в гости в Сеул на товарищеский матч и показали мастер-класс. В основе "селесао" вышли Неймар, Каземиро, Дани Алвес, Фред. Словом, звезды. А у корейцев выделялся Хын Мин Сон, ставший лучшим бомбардиром АПЛ в этом сезоне.

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Бразилия забила быстрый гол, когда Ришарлисон подправил удар Фреда. Южная Корея сравняла счет, но пропустила два в ответ. Оба с пенальти – дважды нарушили правила против Алекса Сандро, а Неймар издевательски реализовал 11-метровые.

Коутиньо устроил разгром, а эффектную точку рейдом поставил Габи Жезус.