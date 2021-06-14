Копа Америка-2021. Группа В, 1 тур

Бразилия – Венесуэла – 3:0

Голы: Маркиньос, 23, Неймар, 64 (пен), Габигол, 89

Колумбия – Эквадор – 1:0

Гол: Кардона, 42

Турнир должен был состояться еще в 2020-м, но организаторы решили перенести Копа Америка из-за пандемии коронавируса. Но в этом году Копа вновь оказалась под угрозой срыва – сначала право на проведение матчей потеряла Колумбия, а за 2 недели до старта турнире это право лишили и Аргентину. В экстренном порядке хозяином всех поединков назначили Бразилию – несмотря на ряд протестов и угрозы бойкота турнира, Копа Америка все же стартовала.

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В первом матче сошлись Бразилия и обескровленная ​​COVID-19 Венесуэла. В стартовом составе пентакампеонов вышел экс-полузащитник Шахтера Фред, а подопечные Тите открыли счет на экваторе первого тайма. Маркиньос отлично сориентировался во вратарской площадке Венесуэлы и переправил мяч сетку. Бразильцы имели еще моменты, но забили только после того, как Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол против Данило. 67-й гол Нея за сборную Бразилии – до легендарного Пеле еще 10 мячей.

Точку в матче поставил Габигол, который грудью замкнул подачу Неймара. Форвард элегантно направил мяч в ворота, установив окончательный счет. 3:0 – Бразилия начала с разгрома и возглавила группу В.

В другом поединке встречались Колумбия и Эквадор. Здесь все решил единственный гол, забитый в конце первого тайма. Его автором стал Эрдон Кардона, но внимания заслуживает роскошный розыгрыш штрафного – 5 передач в касание и удар в дальний угол ворот. Это нужно видеть и показывать, как надо разыгрывать стандарты. 1:0 – колумбийцы стартовали с победы и вместе с Бразилией возглавили группу В с тремя очками.

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