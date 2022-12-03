"Селесао" не смогли на мажорной ноте завершить выступления в своей группе.

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира Бразилия уступила Камеруну (0:1) – единственный гол уже в добавленное время забил Венсан Абубакар. По информации Squawka, это поражение стало для пентакампеонов историческим – никогда раньше бразильцы не проигрывали африканской сборной на чемпионатах мира. Все семь предыдущих встреч завершались исключительно победами "кудесников мяча".

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Кроме того, подопечные Тите прервали свою рекордную серию без поражений на групповых этапах Мундиалей. До матча с Камеруном "селесао" не проигрывали в 17 матчах – последний раз они покидали поле без очков в матче с Норвегией (1:2) в заключительном туре на ЧМ-1998.

Напомним, по итогам группового этапа Бразилия заняла в своей группе первую строчку, набрав 6 очков. В 1/8 финала она сыграет с Южной Кореей. Матч состоится в понедельник, 5 декабря, в 21:00.

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