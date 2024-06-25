Копа Америка-2024, групповой этап, 3 тур

Группа D

Колумбия – Парагвай – 2:1

Голы: Муньйос, 32, Лерма, 42 – Энсисо, 69

Бразилия – Коста-Рика – 0:0

Хамес Родригес уже несколько лет скитается по клубам из разных уголков мира, но в сборной Колумбии остается ключевым игроком. Капитан "кафетерос" решил судьбу встречи против Парагвая двумя ассистами в конце первого тайма. Ювелирные подачи Хамеса замыкали представители Кристал Пэлас – Даниэль Муньйос и Жефферрсон Лерма. Парагвайцы усилиями Энсисо один мяч отквитали, но не более.

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Колумбия сразу стала лидером группы, потому что Бразилия умудрилась расписать ничью с Коста-Рикой. На самом деле у Винисиуса и компании было не так много моментов. Гол Маркиньоса отменили из-за офсайда, а главной угрозой воротам "Лос Тикос" вообще стал собственный игрок. Аксель Кирос хотел организовать курьезный автогол, однако кипер Патрик Секейра спас.

Бразилия единственной среди фаворитов Копы стартовала с потери очков, пока Аргентина и Уругвай одержали уверенные победы.

Обзор матча Колумбия – Парагвай – 2:1

Обзор матча Бразилия – Коста-Рика – 0:0

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