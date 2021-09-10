Победа над сборной Перу (2:0) в 10-м туре квалификации к чемпионату мира-2022 стала особенной для национальной команды Бразилии.

Селесао повторили рекорд Южной Америки по победах подряд в отборах на Мундиаль, сообщает Opta Sports.

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Бразильцы одержали 9 побед в квалификации на ЧМ-2022. Команда Тите повторила собственное достижение. С сентября 2016 года по август 2017-го сборная Бразилии тоже одержала 9 побед подряд. Обновить рекорд бразильцы смогут 7 октября, когда на выезде сыграют против Венесуэлы.

К слову, для победы над перуанцами сборной Бразилии хватило голов Эвертона Рибейро и Неймара еще в первой половине.

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