Вечное противостояние сборных Бразилии и Аргентины вышло на новый уровень. Селесао не упустили возможности подшутить над естественным соперником за неудачные выступления на Играх в Токио.

Видео с издевательским прощанием с олимпийской сборной Аргентины хавбек Дуглас Луис выложил в своем Instagram.

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Звезда Астон Виллы вместе с Ришарлисоном, Куньей и Рейньером весело машут руками "альбиселесте", провожая тех домой. Аргентинцы накануне не смогли переиграть сборную Испании (1:1) и покинули Олимпиаду-2020 после группового этапа. Зато Бразилия уверенно вышла в четвертьфинал соревнований.

Ответить пентакампеонам планеты взялся Родриго Де Пауль. Хавбек мадридского Атлетико отреагировал на шутки бразильцев красноречивой фотографией в своем аккаунте. Один из героев победного для Аргентины Копа Америка-2021 выложил фото с финала турнира на Маракане, где Ришарлисон оказался на коленях перед Де Паулем, и добавил смайлик с советом закрыть рот.

Отметим, что ближайшее очное противостояние Бразилии с "альбиселесте" состоится 16 ноября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

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