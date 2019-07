Бразилия – Перу: стартовые составы на финал Копа Америка-2019

Финальный матч Копа Америка-2019 Бразилия – Перу стартует в 23:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт "Футбол 24".

Бразилия – Перу: анонс финала Копа Америка-2019

Стартові склади

Бразилия: Алиссон – Дани Алвес, Маркиньос, Тьягу Силва, Алекс Сандро – Каземиро, Артур – Жезус, Коутинью, Эвертон – Фирмино

Запасные: Эдерсон, Рамос, Миранда, Нерес, Виллиан, Фелипе Луис, Милитао, Фернандиньо, Аллан, Пакета, Ришарлисон, Фагнер

