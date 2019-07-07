Бразилия – Перу: стартовые составы на финал Копа Америка-2019

Сборные Бразилии и Перу сойдутся в поединке за титул обладателя Кубка Америка-2019. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Финальный матч Копа Америка-2019 Бразилия – Перу стартует в 23:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт "Футбол 24".
Бразилия – Перу: анонс финала Копа Америка-2019
Стартові склади
Бразилия: Алиссон – Дани Алвес, Маркиньос, Тьягу Силва, Алекс Сандро – Каземиро, Артур – Жезус, Коутинью, Эвертон – Фирмино
Запасные: Эдерсон, Рамос, Миранда, Нерес, Виллиан, Фелипе Луис, Милитао, Фернандиньо, Аллан, Пакета, Ришарлисон, Фагнер
Перу: Гальесе – Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Тапиа, Йотун – Каррильо, Куэва, Флорес – Геррейро
Запасные: Каседа, Альварес, Араухо, Корсо, Сантамария, Руидиас, Претелль, Кальенс, Гонсалес, Бальон, Поло
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