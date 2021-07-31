Олимпиада 2020. Футбол, мужчины, 1/4 финала

Бразилия – Египет – 1:0

Гол: Кунья, 37

Лучший бомбардир ОИ 2020 Ришарлисон на этот раз попробовал себя в роли ассистента. Форварда Эвертона собрал возле себя дуэт египтян и отдал в центр. Кунья идеально вложил мяч в сетку. Бразильцы спокойно выиграли скромный по моментам первый тайм. "Селесао" лишь дважды попали в створ, а вот "фараоны" не могли похвастаться и этим. После перерыва тот же Кунья должен был удваивать преимущество. Опорник Астон Виллы Дуглас Луис показал, за что Манчестер Сити когда покупал его. Блестящий разрезной пас чудом не завершился взятием ворот – вратарь лицом парировал удар нападающего Герты.

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Кунья потом еще и травмировался, уйдя с поля на 54 минуте. Его заменил Паулиньо, который упустил суперомомент авторства Дани Алвеса. Египет, сенсационно не пустивший в плей-офф Аргентину, парочку раз побеспокоил Сантоса, но ничего такого – свои удары вратарь фаворитов уверенно потянул. В полуфинале Бразилию ждет Мексика, которая побеждает Южную Корею. Далее же в битве за золото "селесао" могут встретиться с Испанией – на сегодня это, пожалуй, две самые лучшие и зрелищные сборные турнира.