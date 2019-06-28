Незабитый решающий пенальти Дерлиса в видеообзоре матча Бразилия – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)

Бразилия победила Парагвай в 1/4 финала Копа Америка. Смотрите видеообзор матча и серии пенальти Бразилия – Парагвай.

Копа Америка-2019, 1/4 финала

Бразилия – Парагвай – 0:0 (4:3 пен.)

Удаление: Бальбуэна (Парагвай), 58

Копа Америка: Бразилия в серии пенальти победила Парагвай и вышла в полуфинал

Бразилия и Парагвай третий раз подряд встретились на стадии 1/4 финала Копа Америка. Как и в двух предыдущих противостояниях, матч дошел до серии послематчевых пенальти.

Вингер киевского Динамо Дерлис Гонсалес в решающем ударе не попал с 11-метровой отметки, после чего Габриэл Жезус вывел бразильцев в полуфинал, где они сыграют впервые с 2007 года.