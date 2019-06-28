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Незабитый решающий пенальти Дерлиса в видеообзоре матча Бразилия – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)

08:49 253 Читати українською
Незабитый решающий пенальти Дерлиса в видеообзоре матча Бразилия – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)
Бразилія – Парагвай – видеообзор матча Копа Америка-2019

Бразилия победила Парагвай в 1/4 финала Копа Америка. Смотрите видеообзор матча и серии пенальти Бразилия – Парагвай.

 

Копа Америка-2019, 1/4 финала

Бразилия – Парагвай – 0:0 (4:3 пен.)

Удаление: Бальбуэна (Парагвай), 58

Копа Америка: Бразилия в серии пенальти победила Парагвай и вышла в полуфинал

Бразилия и Парагвай третий раз подряд встретились на стадии 1/4 финала Копа Америка. Как и в двух предыдущих противостояниях, матч дошел до серии послематчевых пенальти.

Вингер киевского Динамо Дерлис Гонсалес в решающем ударе не попал с 11-метровой отметки, после чего Габриэл Жезус вывел бразильцев в полуфинал, где они сыграют впервые с 2007 года.

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Видеоновости Мир Копа Америка Копа Америка-2019 Парагвай Парагвай Бразилия Бразилия Бразилия - Парагвай
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