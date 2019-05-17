Бразилия опубликовала заявку на Копа Америка – есть неожиданности

Наставник сборной Бразилии Тите назвал 23 футболистов, которые сыграют на Копа Америка.

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Кассио

Защитники: Дани Алвес, Фагнер, Алекс Сандро, Филипе Луис, Тьягу Силва, Маркиньос, Миранда, Эдер Милитао

Фанаты сборной Бразилии проголосовали за заявку на Копа Америка – шокирующая позиция Неймара

Полузащитники: Фернандиньо, Каземиро, Артур, Аллан, Лукас Пакета, Филиппе Коутиньо

Нападающие: Неймар, Эвертон, Давид Нерес, Ришарлисон, Роберто Фирмино, Габриэль Жезус

Заметим, что в заявку не попал юный нападающий Реала Жуниор Винисиус, который недавно восстановился от травмы. Кроме того, в заявку не попал и экс-игрок Шахтера Виллиан, а также защитник Реала Марсело.

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К слову, Копа Америка будет проходить в Бразилии с 14 июня по 7 июля. "Селесао" в группе сыграют с Боливией, Венесуэлой и Перу.