Бразилия проиграла Уругваю (0:0, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала турнира. Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что Доривал Жуниор продолжит работу до ЧМ-2026.

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"Через два месяца начнется квалификация на чемпионат мира, и план таков: продолжить работу с Доривалом. Он прекрасно осознает, что пошло не так. На этом можно построить конкурентоспособную команду, команду-победитель. В этом и заключается проект. Потому что каждый раз, когда вы вносите изменения, вы начинаете работу заново, и это всегда сложнее", – цитирует Родригеса ESPN.

Напомним, что Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года. Он заменил на посту Фернандо Диниза.

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