Бразильская конфедерация футбола нашла преемника уволенному Доривалу Жуниору. Как информирует UOL, она согласилась выплатить 2,5 млн евро Аль-Хилялю за досрочное расторжение контракта Жорже Жезуша. Соглашение португальского специалиста было рассчитано до лета 2026 года.

Скончался партнёр Пеле по сборной Бразилии – он играл на ЧМ-1966 без перчаток

Ожидается, что Жезуш выведет бразильцев на следующий чемпионат мира за зарплату, значительно меньшую, чем та, которую он получает в настоящее время. Жорже давно мечтал возглавить "селесао" и теперь сможет воплотить своё желание. У него отличная репутация в Бразилии после победы с Фламенго в Копа Либертадорес 2020 года.

В то же время ранее сообщалось о конфликте Жезуша с Неймаром, который длительное время играл за Аль-Хиляль.

Вратарь Ромы восхищал Пеле: потащил уникальный пенальти, получил футболку легенды и отказался от перехода в Сантос