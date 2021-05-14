Тренерский штаб сборной Бразилии определился со списком игроков на поединки отбора к ЧМ-2022 против Эквадора и Парагвая.

Наставник сборной Бразилии Тите выбрал 24 игроков, которые помогут национальной команде в поединках отбора к ЧМ-2022. Отметим, что в состав попали экс-звезда Шахтера Фред и хавбек Астон Виллы Дуглас Луис.

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Голкиперы: Алиссон, Эдерсон, Вевертон.

Защитники: Дани Алвес, Данило, Алекс Сандро, Лоди, Милитао, Верисимо, Маркиньос, Тьягу Силва.

Полузащитники: Фабиньо, Фред, Пакета, Каземиро, Дуглас Луис, Эвертон Рибейро.

Нападающие: Неймар, Эвертон, Фирмино, Габриэл Барбоза, Габриель Жезус, Ришарлисон, Винисиус.

Добавим, что Бразилия встретится с Эквадором (4 июня) и с Парагваем (8 июня).

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