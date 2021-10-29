Наставник "селесао" Тите определился с обоймой игроков, которые смогут сыграть в поединках квалификации к ЧМ-2022 против Аргентины и Колумбии.

В расположение сборной Бразилии на октябрьские поединки были вызваны 23 футболиста, информирует пресс-служба конфедерации футбола .

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Отсутствует в заявке вингер Реала Винисиус Жуниор, который в текущем сезоне забил 7 мячей и 5 раз ассистировал на клубном уровне. В октябре представитель мадридцев вызывался в ряды сборной, но провел на поле всего 27 минут.

Заявка сборной Бразилии:

Вратари: Алиссон, Габриэл Шапеко, Эдерсон;

Защитники: Данило, Алекс Сандро, Эмерсон, Ренан Лоди, Тиагу Силва, Маркиньос, Эдер Милитао, Лукас Вериссимо;

Полузащитники : Каземиро, Фабиньо, Фред, Жерсон Сантос, Лукас Пакета, Филиппе Коутиньо;

Нападающие: Неймар, Антони, Рафинья, Роберто Фирмино, Габриэл Жезус, Матеус Кунья.

Напомним, подопечные Тите встретятся с Колумбией и Аргентиной 12 и 16 ноября соответственно. Сейчас "селесао" возглавляют турнирную таблицу квалификации в ЧМ-2022 в Южной Америке.

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