Бразилия объявила финальную заявку на Копа Америка с экс-звездой Шахтера в составе
Тренерский штаб сборной Бразилии определился со списком игроков, которые сыграют на домашнем турнире.
В этом году Копа Америка стартует 14 июня. Предварительно хозяевами турнира были Колумбия и Аргентина, однако их лишили этого права из-за сложной ситуации с коронавирусом. Соревнования перенесли в Бразилию, которая также не может похвастаться низкими показателями заболеваемости.
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Тите взял на турнир 24-х футболистов, среди которых не оказалось Дани Алвеса, хотя на отборочные матчи к ЧМ-2020 он вызов получал. Зато будет шанс сыграть на турнире бывший хавбек Шахтера Фред.
Вратари: Алиссон, Эдерсон, Вевертон.
Защитники: Эмерсон, Данило, Алекс Сандро, Лоди, Милитао, Фелипе, Маркиньос, Тьягу Силва.
Полузащитники: Фабиньо, Фред, Пакета, Каземиро, Дуглас Луис, Эвертон Рибейро.
Нападающие: Неймар, Эвертон, Фирмино, Габигол, Габриэль Жезус, Ришарлисон, Винисиус.
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