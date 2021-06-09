В этом году Копа Америка стартует 14 июня. Предварительно хозяевами турнира были Колумбия и Аргентина, однако их лишили этого права из-за сложной ситуации с коронавирусом. Соревнования перенесли в Бразилию, которая также не может похвастаться низкими показателями заболеваемости.

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Тите взял на турнир 24-х футболистов, среди которых не оказалось Дани Алвеса, хотя на отборочные матчи к ЧМ-2020 он вызов получал. Зато будет шанс сыграть на турнире бывший хавбек Шахтера Фред.

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Вевертон.

Защитники: Эмерсон, Данило, Алекс Сандро, Лоди, Милитао, Фелипе, Маркиньос, Тьягу Силва.

Полузащитники: Фабиньо, Фред, Пакета, Каземиро, Дуглас Луис, Эвертон Рибейро.

Нападающие: Неймар, Эвертон, Фирмино, Габигол, Габриэль Жезус, Ришарлисон, Винисиус.

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