Бразилия не смогла победить Панаму – Пакета забил дебютный гол за "селесао"

Сборная Бразилии в товарищеском матче расписала ничью с командой Панамы (1:1). Полузащитник Милана Лукас Пакета отличился дебютным голом за национальную команду.

Товарищеский матч

Бразилия – Панама – 1:1

Голы: Пакета, 32 – Мачадо, 36

Сборная Бразилии на стадионе Драгау в Порту встречалась с командой Панамы. В составе "селесао" на поле вышли Эдерсон, Милитао, Фирмино, Каземиро, Пакета, Артур, Коутиньо и другие исполнители.

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Счет в матче открыл Лукас Пакета, который ударом с лета замкнул подачу Каземиро. Этот гол стал для хавбека Милана дебютным в составе национальной команды. К слову, Лукас вышел на игру в футболке с культовым для Бразилии 10-м номером.

Однако Панама отыгралась уже через 4 минуты. Мачадо красивым ударом головой перебросил Эдерсона. Возможно, в момент передачи игрок находился в офсайде, но арбитр матча засчитал взятие ворот.

Это гол стал последним во встрече. 1:1 – итог спарринга в Португалии.

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