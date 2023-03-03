Бразилия назвала состав на первые матчи после ЧМ-2022 – без Неймара, но с игроком, играющим в России
Временный тренер "Селесао" Мано Менезес определился с игроками, которые примут участие в матче против Марокко.
Наставник Бразилии решил вызвать 23 игрока на ближайшие матчи. Неймар, один из звездных игроков, пропустит мартовскую встречу из-за травмы. Менезес добавил в список несколько молодых игроков. Среди них Витор Роке и Андрей Сантос.
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Вратари: Эдерсон, Майкел, Вевертон.
Защитники: Рожер Ибанес, Эдер Милитао, Маркиньос, Роберт Ренан, Артур, Эмерсон Роял, Алекс Теллес, Ренан Лоди.
Полузащитники: Андре, Андрей Сантос, Казэмиро, Жоао Гомес, Лукас Пакета, Рафаель Вейга.
Нападающие: Антони, Ришарлисон, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор, Рони, Витор Роке.
Менез решил вызвать также защитника Роберта Ренана, выступающего за российский Зенит. Напомним, что 25 марта Бразилия проведет товарищеский матч против сборной Марокко.
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