Временный тренер "Селесао" Мано Менезес определился с игроками, которые примут участие в матче против Марокко.

Наставник Бразилии решил вызвать 23 игрока на ближайшие матчи. Неймар, один из звездных игроков, пропустит мартовскую встречу из-за травмы. Менезес добавил в список несколько молодых игроков. Среди них Витор Роке и Андрей Сантос.

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Вратари: Эдерсон, Майкел, Вевертон.

Защитники: Рожер Ибанес, Эдер Милитао, Маркиньос, Роберт Ренан, Артур, Эмерсон Роял, Алекс Теллес, Ренан Лоди.

Полузащитники: Андре, Андрей Сантос, Казэмиро, Жоао Гомес, Лукас Пакета, Рафаель Вейга.

Нападающие: Антони, Ришарлисон, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор, Рони, Витор Роке.

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O treinador Ramon Menezes divulgou os 23 atletas que farão parte do grupo que disputará o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tânger.



Dos jogadores, nove vestirão a Amarelinha pela primeira vez.



Vamos com tudo! pic.twitter.com/x6r531igVz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 3, 2023

Менез решил вызвать также защитника Роберта Ренана, выступающего за российский Зенит. Напомним, что 25 марта Бразилия проведет товарищеский матч против сборной Марокко.

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