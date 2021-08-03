Мексика – Бразилия – 0:0 – (1:4 по пенальти) – видеообзор битвы за финал Олимпиады
Сборная Бразилии вышла в финал Олимпийских игр в Токио, обыграв Мексику в серии пенальти. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".
Олимпиада. Футбол, мужчины, 1/2 финала
Мексика – Бразилия – 0:0 (1:4 в серии пенальти)
В течение основого времени поединка команды так и не сумели забить. Экстра-тайм тоже не принес ни одного гола. Соответственно, первый финалист Олимпиады определялся в серии 11-метровых ударов.
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Значительно лучше в ней себя проявили бразильцы. Голкипер Мексики Гильермо Очоа так не смог отразить ни одного из 4-х ударов, хотя был близок к этому. Зато мексиканцы не реализовали первые два удара, что и стало для них роковым. 4:1 – Бразилия в финале. Соперником "селесао" за золото Олимпиады станет победитель пары Япония – Испания.