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Бразилия – Мексика: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018

16:03 127 Читати українською
Бразилия – Мексика: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Бразилия – Мексика: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Бразилия и Мексика огласили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018. В этой же новости линк на онлайн-трансляцию игры.

Матч Бразилия – Мексика начнется в 17:00. Следите за событиями в поединке на "Футбол 24" в текстовой онлайн-трансляции.

Бразилия – Мексика: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Тиагу Силва (к), Миранда, Фелипе Луиш – Каземиро, Паулинью – Виллиан, Коутиньо, Неймар – Габриэл Жезус.

Мексика: Очоа – Альварес, Айала, Сальседо, Гальярдо – Эктор Эррера, Маркес (к), Гуардадо – Вела, Лосано – Чичарито.

Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
до матча
23
мин
Мексика
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