Бразилия – Мексика: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Бразилия и Мексика сыграют в игре за выход в четвертьфинал Чемпионата мира 2018. "Футбол 24" представляет анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018.

Бразилия – Мексика

2 июля, 17:00, Самара, стадион Самара Арена

Гланый арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Бразилия подтвердила свое реноме солидной сзади и креативной впереди команды в матчах против Коста-Рики и Сербии. Стартовый провал в виде бесцветной ничьей со Швейцарией сменился двумя победами по 2:0. Однако не стоит забывать, что Кейлор Навас почти остановил Неймара и Ко в матче 2-го тура – команда Тите дожала костариканцев только в компенсированное время. Дальше уже значительно лучше. Все те, на ком держалась атакующая игра в отборе ЧМ-2018, продолжают сиять. Однако несколько изменились роли. Коутиньо стал абсолютно лучшим игроком "селесао", Неймар немного в тени, Паулиньо и Жезус добавляют свои слова, когда нужно.

В смене ролей и кроется главная проблема Бразилии. Неймар понимает, что вылет Месси и Роналду открывает ему путь к Золотому мячу, но форвард ПСЖ даже не является главной звездой своей команды на Чемпионате мира 2018. Он очень хочет, но пока не получается: 1 гол и 1 ассист – не слишком впечатляющая статистика за стартовых 3 матча. Неймар часто перетягивает одеяло на себя, путая лидерские функции с самопиаром.

Мексика обыграла Германию и Южную Корею, но имела все шансы вылететь после игры против Швеции. Предсказуемо команда Осорио почувствовала огромные проблемы с игрой первым номером. Только героизм корейцев, которые больно били немцев, вывел симпатичных мексиканцев в плей-офф. Пора вспоминать свою лучшую игру. На фоне проблем с флангами защиты бразильцев Мексика в лице Ирвинга Лосано может снова показать свое лучшее контратакующее лицо.





Кадры

Экс-хавбек Шахтера Дуглас Коста – единственный, который точно не сыграет из-за серьезной травмы. Фланговые защитники Марсело и Данило также точно не сыграют в основе – тренер не станет рисковать их здоровьем. Придется справа отдуваться Фагнеру, а слева Фелипе Луису, подтвердил свою основу Тите.

Эктор Морено – единственный, кто пропускает матч из-за дисквалификации. На месте центрального защитника Уго Аяла имеет больше шансов выйти, чем 39-летний ветеран Рафа Маркес.

Интересные факты

Команды встречались уже 40 раз. Бразилия выиграла 23 матча, Мексика – только 10. В последних 4-х матчах чемпионатов мира "ацтеки" не могли победить и забить 5-кратным чемпионам мира.

Бразилия по понедельникам не проигрывает. Во всех турнирах пентакампеоны провели 14 матчей в этот день: одержали 10 побед и 4 раза подписали мировую.

Бразильцы не могут выиграть 3 матча подряд на Мундиале с ЧМ-2006. Шанс.

Бразилия 6 раз подряд побеждала в 1/8 Чемпионата мира. Разница голов в тех матчах также впечатляющая – 14:2. Последний провал случился аж 28 лет назад.

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Тьягу Силва, Миранда, Фелипе Луис – Каземиро, Паулиньо – Виллиан, Коутиньо, Неймар – Габриэл Жезус.

Мексика: Очоа – Альварес, Айяла, Сальседо, Гальярдо – Эктор Эррера, Гуардадо – Лаюн, Вела, Лосано – Хавьер Эрнандес Чичарито.

Прогноз

Команды должны показать яркий футбол. Это не будет сонное "зрелище" а-ля матчи Испании и Хорватии накануне, от которых сводило челюсть. Обе сборные имеют, что показать прежде всего в атаке. Однако Очоа и Алиссон уже не раз доказывали, что являются надежными вратарями, поэтому спрогнозируем 2:1 в пользу Бразилии.