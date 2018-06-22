Бразилия – Коста-Рика: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Коста-Рики встретятся в матче второго тура чемпионата мира-2018 в группе Е. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Бразилия – Коста-Рика

22 июня, 15:00, Санкт-Петербург, стадион "Крестовский"

Главный арбитр: Бйорн Кюйперс (Нидерланды)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Ничья Бразилии и Швейцарии в первом туре ярко продемонстрировала всю запутанность ситуации в группе Е, где, оказывается, каждый может обыграть каждого. Коста-Рики это, похоже, не касается – как минимум, по итогам всё того же первого тура, где сенсация прошлого Мундиаля безапелляционно проиграла сербам. Тем не менее, если Коста-Рика поддержит главный тренд ЧМ-2018 и сыграет вничью с фаворитом турнира, а в следующем туре переигрывает Швейцарию, то в условиях потери бразильцами очков в игре против Сербии именно костариканцы выйдут в плей-офф. Впрочем, здесь бы не помешала победа сербов над альпийцами, ведь в случае их ничьи Коста-Рика может пролететь по разнице мячей. Словом, вероятность любых вариантов развития событий в группе Е пока просчитать трудно.

Бразилия – Коста-Рика: прогноз на матч ЧМ-2018

Для сборной Бразилии матч против Коста-Рики должен стать компенсацией за неубедительную игру против Швейцарии, где "селесао" после гениальных стартовых 20 минут отпустили ситуацию, пропустили и уже не смогли вернуться. Вряд ли вероятная победа над слабой Коста-Рикой сможет стать полноценным оправданием за эту ничью, однако в данном матче можно провести работу над ошибками и обкатать игровые связи. Опыт сборной Аргентины во вчерашней игре показал, что подобные задачи столь же важны, как и набор очков.

Кальво отбирает мяч у Душко Тадича

Коста-Рика является очевидным андердогом противостояния, а после поражения сербам в первом туре коллектив Оскара Рамиреса достаточно справедливо записали в аутсайдеры турнира. С другой стороны, оценки команды по первому матчу не всегда совпадают с её финальным результатом, а статус сборной, от которой никто и ничего не ждёт, может сыграть в пользу костариканцев. В конце концов, это же чемпионат мира – здесь может произойти всё (кроме победы Аргентины в турнире).

Превью ЧМ-2018, группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия – все, что нужно знать

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой 11 матчей, в которых 9 раз победу праздновали бразильцы, и лишь дважды – костариканцы. Общий счет противостояния – 32:11.

2. Последняя победа Коста-Рики над Бразилией была зафиксирована в 1995 году на Корейском кубке-1995, однако тогда "селесао" были представлены сборной штата Рио-де-Жанейро. Реальную сборную Бразилии костариканцы победили лишь раз – в 1960 году на Панамериканских играх (3:0).

3. Последние 13 ударов в створ ворот сборной Бразилии завершились 10 голами.

4. Бразильцы не выигрывают на чемпионатах мира в течение трех матчей подряд. Это худшая серия "пенаткампеонов" с 1978 года, когда они не выиграли четыре матча подряд.

5. В матче против Швейцарии на Неймара сфолили 10 раз – это самый высокий показатель на чемпионатах света с 1998 года, когда Алан Ширер собрал на себе 11 фолов.

Кадровая ситуация

Костариканцы не имеют проблем в своём лагере, а вот у Бразилии ситуация несколько сложнее. В матче против Швейцарии Неймар получил ушиб лодыжки, а за четыре дня до матча вообще пропустил тренировку. Впрочем, Тите заявил, что Неймар готов сыграть в следующем матче.

Джемаили фолит против Неймара в матче Бразилия - Швейцария

Кроме того, остаётся под вопросом участие в матче Фреда, который травмировался на тренировке за неделю до чемпионата мира-2018. Повреждение, якобы, не было серьёзным – но вряд ли экс-хавбек Шахтера выйдет на поле. С другой стороны, если он не выйдет сейчас, то на ЧМ-2018, вероятно, не выйдет вообще – у бразильцев впереди слишком важные матчи.

Ориентировочные составы на матч Бразилия – Коста-Рика

Бразилия: Алиссон, Марсело, Миранда, Тьяго Силва, Данило, Паулинью, Каземиро, Неймар, Коутинью, Виллиан, Жезус

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руис, Венегас, Урень

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Фелипе Коутинью празднует гол в ворота Швейцарии

Коста-Рика – команда без креатива и забивных игроков впереди, однако она оставила при себе неплохую организацию игры и естественное упрямство. Матч против неё для бразильцев точно не будет простым, однако, если не побеждать в нем – не побеждать нигде. Класс команд разнится настолько, насколько разнятся ценники футболистов этих сборных.

ЧМ-2018: Тьягу Силва будет капитаном Бразилии в матче с Коста-Рикой

Бразилия должна одержать уверенную победу, однако не следует критиковать "селесао", если те будут иметь определённые проблемы с созданием моментов. Данный матч Тите однозначно использует не только для набора очков, но и для обкатки игровых связей и экспериментов – другой возможности у него на турнире уже не будет. Впрочем, в случае неудачи её также может не быть из-за гипотетического вылета, однако это слишком фантастический вариант. Бразилия победит.

Михаил Юхименко, Футбол 24.