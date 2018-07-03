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Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

16:35 47 Читати українською
Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018
Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018

Бразилия и Бельгия встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 в Казани. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бразилия – Бельгия состоится 6 июля на стадионе Казань-Арена. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом поединка считают Бразилию. Коэффициент на победу команды Тите в основное время составляет 2.05, а потенциальный триумф Бельгии оценивается баллом 3.50. На ничью ставят 3.50.

На выход пентакампеонов в 1/2 финала по итогам экстра-тайма или серии пенальти коэффициент 1.50. Триумф европейцев оценивается в 2.62.

Букмекеры из Bwin также верят в победу Бразилии. На победу южноамериканцев в основное время коэффициент 2.10, ничья оценивается в 3.45, победа Бельгии – 3.60.

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Выход "Селесао" в следующую стадию после дополнительного времени или серии пенальти оценивается в 1.50. На бельгийцев коэффициент 2.45.

Напомним, Бразилия в 1/8 финала победила Мексику. Бельгия в невероятном поединке одержала волевую победу над Японией и стала участником четвертьфинала.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
до матча
3
дн
:
3
час
:
37
мин
Бельгия
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