УЕФА и КОНМЕБОЛ решили превратить Лигу наций в мини чемпионат мира.

"У нас была встреча с КОНМЕБОЛ. С 2024 года к Лиге наций присоединятся сборные Южной Америки", – сказал вице-президент УЕФА Збигнев Бонек в интервью изданию Meczyki.

Результаты жеребьевки Лиги наций 2022/23

УЕФА и КОНМЕБОЛ на неделе обсудили дальнейшие планы по сближению. Лига наций превратится в межконтинентальный турнир и станет ответом ФИФА на идею проведения чемпионата мира с интервалом в 2 года.

Конфедерации планируют открыть общий офис в Лондоне. Формат новой Лиги наций будет разработан в ближайшие месяцы.

Лига наций – турнир под эгидой УЕФА, пришедший на замену товарищеским матчам. Проводится каждые два года. Первый титул выиграла сборная Португалии, а в нынешнем году кубок над головой подняли французы.

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