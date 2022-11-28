Бразилия сыграет против Швейцарии в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Ищите ссылки на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бразилия – Швейцария стартует в 18.00. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Сложная кадровая ситуация заставила наставника пентакампеонов идти на эксперименты. Если у Неймара есть профильная замена, то на правом фланге защиты все немного интереснее. Даже повреждение Данило не помогло 39-летнему Дане Алвесу попасть в стартовый состав. Там сыграет центрбэк Реала Эдер Милитао.

Бразилия: Алиссон – Милитао, Маркиньос, Силва, Сандро – Каземиро, Фред – Рафинья, Пакета, Винисиус – Ришарлисон

Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес – Фройлер, Джака, Ридер, Соу – Варгас, Эмболо