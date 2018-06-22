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Бразилия – Швейцария: послематчевая пресс-конференция Владимира Петковича

18 июня 00:25 181 Читати українською
Бразилия – Швейцария: послематчевая пресс-конференция Владимира Петковича
Владимир Петкович / Фото: социальные сети

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился впечатлениями от матча с Бразилией.

"Думаю, все прошло неплохо. Горжусь своей командой.Мы не потеряли мотивацию после пропущенного гола. Всегда были в состоянии прессинговать. Игроки молодцы, это хорошее начало.

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Когда играете с сильными соперниками, нужно оставаться реалистами. Мы играем, не думая о преимуществе соперника. Очень доволен уверенностью моей команды.

Наш игрок использовал свободную зону и забил. Соперник просто плохо расположился. Не вижу там никакого фола. У нас же еще есть арбитры, которые смотрят видео. Для меня ситуация понятна.

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В большинстве единоборств против Неймара мы играли чисто. Не было установки играть жестко. Но, конечно, мы пытались его контролировать", – цитирует наставника Швейцарии Sports.ru.

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Бразилия - Швейцария: Воскресенье 17 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 1
Швейцария
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ЧМ 2018 Владимир Петкович Владимир Петкович Швейцария Швейцария Бразилия - Швейцария
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