Бразилия – Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
Бразилия начинает свой путь на чемпионате мира поединком против Сербии. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.
Встреча бразильцев с приспешниками путинской России начнется в 21:00. Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24.
Бразилия – Сербия: анонс матча ЧМ-2022 – Неймар против лизоблюдов Путина
Стартовые составы команд на матч Бразилия – Сербия:
Бразилия: Алиссон – Сандро, Маркиньос, Т. Силва, Данилу – Каземиро, Пакета – Неймар – Винисиус, Ришарлисон, Рафинья.
Сербия: В. Милинкович-Савич – Милинкович, Велкович, Павлович – Живкович, Лукич, Гудель – Тадич, Митрович, С. Милинкович-Савич.