Бразилия начинает свой путь на чемпионате мира поединком против Сербии. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.

Встреча бразильцев с приспешниками путинской России начнется в 21:00. Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO . За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24 .

Бразилия – Сербия: анонс матча ЧМ-2022 – Неймар против лизоблюдов Путина

Стартовые составы команд на матч Бразилия – Сербия:

Бразилия: Алиссон – Сандро, Маркиньос, Т. Силва, Данилу – Каземиро, Пакета – Неймар – Винисиус, Ришарлисон, Рафинья.