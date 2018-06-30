Бразилия – Мексика: тренер мексиканцев Осорио назвал лучшего игрока пентакампеонов

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио перед поединком с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 назвал лучшего футболиста в составе соперника.

"Во время жеребьевки я общался с Тите, и он спросил меня, кого я считаю лучшим игроком сборной Бразилии. Тогда я сказал ему, что на мой взгляд Коутиньо является лучше остальных.

Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

И нет, никто не сомневается, что и другие бразильские игроки, такие как Виллиан, Дуглас Коста и Неймар, имеют талант, но я думаю, что Коутиньо лучше, потому что он может сыграть где угодно в полузащите и в атаке. Будем за ним пристально следить", – цитирует Осорио Sport.es.

Отметим, что поединок Бразилия – Мексика состоится 2 июля на стадионе в Самаре. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.