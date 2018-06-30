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Бразилия – Мексика: тренер мексиканцев Осорио назвал лучшего игрока пентакампеонов

12:38 49 Читати українською
Бразилия – Мексика: тренер мексиканцев Осорио назвал лучшего игрока пентакампеонов
Филиппе Коутиньо / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио перед поединком с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 назвал лучшего футболиста в составе соперника.

"Во время жеребьевки я общался с Тите, и он спросил меня, кого я считаю лучшим игроком сборной Бразилии. Тогда я сказал ему, что на мой взгляд Коутиньо является лучше остальных.

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И нет, никто не сомневается, что и другие бразильские игроки, такие как Виллиан, Дуглас Коста и Неймар, имеют талант, но я думаю, что Коутиньо лучше, потому что он может сыграть где угодно в полузащите и в атаке. Будем за ним пристально следить", – цитирует Осорио Sport.es.

Отметим, что поединок Бразилия – Мексика состоится 2 июля на стадионе в Самаре. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
до матча
2
дн
:
2
час
:
58
мин
Мексика
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Мексика Мексика ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Бразилия - Мексика Хуан Карлос Осорио Хуан Карлос Осорио Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
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